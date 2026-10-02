Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni eğitim-öğretim döneminde alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığındaki toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirleri katılırken, İlçe Emniyet Müdür ve Amirleri de telekonferans yöntemiyle toplantıya dahil oldu.
Toplantıda özellikle okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ile öğrenci servis araçlarına yönelik gerçekleştirilecek denetimler ele alındı.
Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve okul çevrelerinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, uygulanacak tedbirler üzerinde duruldu.
Toplantıda ayrıca emniyet personelinin motivasyonunun artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.