Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni eğitim-öğretim döneminde alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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‎İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığındaki toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirleri katılırken, İlçe Emniyet Müdür ve Amirleri de telekonferans yöntemiyle toplantıya dahil oldu.

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‎Toplantıda özellikle okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ile öğrenci servis araçlarına yönelik gerçekleştirilecek denetimler ele alındı.

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‎Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve okul çevrelerinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, uygulanacak tedbirler üzerinde duruldu.

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‎Toplantıda ayrıca emniyet personelinin motivasyonunun artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.