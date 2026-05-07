

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında “Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirildi.

Toplantıda, Bilecik genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri, trafik düzenlemeleri, asayiş uygulamaları ile uygulanacak koruyucu ve önleyici tedbirler ele alındı.

İlgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunumların gerçekleştirildiği toplantıda; erken uyarı mekanizmaları, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve mevcut uygulamaların artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Faik Oktay Sözer, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin büyük önem taşıdığını belirterek, okul içi ve çevresinde herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi adına tüm birimlerin teyakkuz halinde görevlerini sürdüreceğini ifade etti.