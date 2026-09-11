Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te 2026-2027 eğitim öğretim yılının güven ve huzur içerisinde sürdürülmesine yönelik alınacak tedbirler, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen buluşmada değerlendirildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Okul Müdürü Sami Aygün ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesine yönelik çalışmalar ele alındı.
Görüşmede okul ve çevresinde uygulanacak güvenlik tedbirleri üzerinde durulurken, eğitim kurumları ile emniyet birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Yeni eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve okul çevrelerinde gerekli tedbirlerin etkin şekilde uygulanması amacıyla kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.