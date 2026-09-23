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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında, 81 ilin katılımıyla “Okul Güvenliği Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden katıldı.

Toplantıda valilerin yanı sıra il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il millî eğitim müdürleri de yer aldı. Okullar ve çevrelerinde uygulanan mevcut güvenlik tedbirleri ile risk alanları değerlendirilerek alınabilecek ilave önlemler ele alındı.

Toplantıyla aynı gün, çocukların eğitim süreçlerinde güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla yedi bakanlık arasında koruyucu ve önleyici hizmetlerin artırılmasına yönelik iş birliği protokolü de imzalandı.

Bilecik’te de ilgili kurumların koordinasyonunda okul ve çevrelerinde öğrencilerin güvenliğine yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.