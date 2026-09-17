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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde bulunan gıda işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen resmi kontroller kapsamında okulların çevresinde faaliyet gösteren market, büfe, kantin ve benzeri gıda satış ve toplu tüketim işletmelerinde incelemelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen denetimlerle öğrencilerin tüketimine sunulan gıdaların güvenilirliğinin kontrol edilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Okul çevrelerindeki gıda işletmelerine yönelik resmi kontrollerin 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.