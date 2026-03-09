Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Söğüt ilçesinde aracına bindikten sonra, aracını hareket ettirmeden direksiyonda kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti.
Çevredeki vatandaşların öğretmen Erol Küçük’ü aracında hareketsiz vaziyette görmelerinin ardından 112’yi arayıp ihbarda bulunmalarıyla sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Erol küçük’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Erol Küçük’ün Küre Köyünde sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilirken, merhumun cenazesi Söğüt’ün Çaltı Köyünde toprağa verilecek.