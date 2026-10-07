Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek gıda israfına karşı farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

‎Bu kapsamda Bayırköy İlkokulu ve TOKİ İlkokulu’nu ziyaret eden ekipler, öğrencilere gıdanın değeri ve israfın önlenmesi konusunda bilgiler verdi.

‎Eğitimlerde, günlük yaşamda gıda kayıplarının ve israfının azaltılması için alınabilecek önlemler öğrencilere anlatılırken, ihtiyaç kadar tüketmenin ve gıdaları doğru şekilde değerlendirmenin önemine dikkat çekildi.

‎Gerçekleştirilen çalışmalarla çocuklarda küçük yaşlardan itibaren gıda israfına karşı bilinç oluşturulması ve kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik farkındalığın artırılması hedeflendi.