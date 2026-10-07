Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek gıda israfına karşı farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.
Bu kapsamda Bayırköy İlkokulu ve TOKİ İlkokulu’nu ziyaret eden ekipler, öğrencilere gıdanın değeri ve israfın önlenmesi konusunda bilgiler verdi.
Eğitimlerde, günlük yaşamda gıda kayıplarının ve israfının azaltılması için alınabilecek önlemler öğrencilere anlatılırken, ihtiyaç kadar tüketmenin ve gıdaları doğru şekilde değerlendirmenin önemine dikkat çekildi.
Gerçekleştirilen çalışmalarla çocuklarda küçük yaşlardan itibaren gıda israfına karşı bilinç oluşturulması ve kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik farkındalığın artırılması hedeflendi.