Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ‘’Bugün itibariyle 445 öğrencimize 1 milyon 780 bin Türk lirası desteğini hesaplarına ulaştırdık’’ dedi.

Bilecik Belediyesi olarak eğitime ve gençlere imkanları doğrultusunda katkı yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Subaşı, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Bi’Genç eğitim desteği programı kapsamında ikinci ödemenin yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

‘’Bugün Bi’Genç Üniversiteli eğitim desteği programımız kapsamında 445 öğrencimizin ikinci dönem ödemelerini gerçekleştirmiş olduk. Her bir öğrencimize 4 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 780 bin liralık desteği gençlerimizin hesaplarına ulaştırdık. Ülkemizin zorlu ekonomi şartlarında eğitimlerini sürdüren gençlerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Onların yanında olmakla birlikte yüklerini bir nebze de olsa hafifletmek istiyoruz. Bilecik Belediyesi olarak yalnızca bugün değil her zaman onların umutlarına ve hayallerine destek vermeye devam edeceğiz. Yolu bilgiyle, cesaretle ve umutla yürüyen tüm gençlerimize gönülden başarılar diliyorum.’’

Başkan Subaşı açıklamasında ayrıca gençlere yönelik kültürel ve sanatsal aktiviteleri de gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.