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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik sağlıklı beslenme ve farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

Diyetisyen Kader Nur Keskin tarafından verilen eğitimlerde dengeli beslenme, fiziksel aktivite, doğru besin seçimi ve bilinçli tüketim alışkanlıkları ele alınıyor. Katılımcılara gıda etiketlerinin okunması ve gıda okuryazarlığı konusunda da bilgi veriliyor.

Çölyak farkındalığına yönelik çalışmalarda ise çölyak hastalığı, glutensiz beslenmenin temel ilkeleri ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken konular anlatılıyor.

Eğitimlerle okullarda sağlıklı beslenme kültürünün yaygınlaştırılması ve öğrencilerin sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Okul ve aile iş birliğiyle bu alışkanlıkların kalıcı hâle getirilmesi amaçlanıyor.