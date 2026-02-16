

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, yeni Valilik binasında hizmet vermeye başladı.

Bilecik Valiliği, geçtiğimiz Cuma günü taşınma işlemleri nedeni ile hizmet veremeyen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün Valilik yeni hizmet binasına taşınarak hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından 16 Şubat Pazartesi günü itibarıyla yeni Valilik hizmet binasında vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.