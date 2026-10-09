Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ


Bilecik’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, gerçekleştirilen çalışmada muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli, “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan yakalandı.

Şüpheli hakkında ilgili suç kapsamında adli işlem başlatıldı.