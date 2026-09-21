Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ
Bilecik’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, narkotik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 1 araç ile araçta bulunan 3 şüpheli üzerinde arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
Olayla bağlantılı 3 şüpheli hakkında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçu kapsamında işlem başlatıldı.
Emniyet ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.