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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



Bilecik’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, narkotik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 1 araç ile araçta bulunan 3 şüpheli üzerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Olayla bağlantılı 3 şüpheli hakkında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçu kapsamında işlem başlatıldı.

Emniyet ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.