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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu maddeye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, bir miktar sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Operasyonda, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü belirtildi.