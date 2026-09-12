Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmada metamfetamin ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile bong aparatı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalanırken, şüpheliler hakkında “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçu kapsamında işlem başlatıldı.