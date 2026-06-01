Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Müzeler Haftası kapsamında Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen programa; İlçe Kaymakamı Murat Yayabaşı, Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve ilçe protokolü katılım sağladı.

Programda, tarihimizin ve kültürel mirasımızın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulanırken, Söğüt Müzesi ziyaret edilerek yapılan çalışmalar yerinde incelendi.

Müzeler Haftası nedeni ile düzenlenen programda ayrıca geçmişimizi yaşatan, kültürümüzü geleceğe taşıyan tüm değerlerimizin korunmaya ve yaşatılmaya kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.