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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Merkez Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cem Çevik, mahallede bulunan metruk binalara ilişkin son günlerde kamuoyuna yansıyan şikâyet ve değerlendirmeler üzerine açıklama yaptı. Çevik, metruk yapılarla ilgili gerekli tespit ve bildirimlerin farklı tarihlerde yetkili kurumlara iletildiğini belirterek, muhtarlığın herhangi bir girişimde bulunmadığı yönündeki değerlendirmelere tepki gösterdi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan metruk binaların son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve yerel haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından Mahalle Muhtarı Cem Çevik yazılı açıklamada bulundu.

Muhtarlık olarak sorumluluklarını yerine getirdiklerini ifade eden Çevik, mahalle sınırları içerisindeki metruk yapılara ilişkin tespit ve listelerin hazırlandığını, tutanakların düzenlendiğini söyledi.

“İKİ-ÜÇ KEZ BİLDİRİMDE BULUNULDU”

Konunun yetkili kurumlara birden fazla kez iletildiğini vurgulayan Çevik, şu ifadeleri kullandı:

“Mahalle sınırlarımız içerisinde bulunan metruk binalarla ilgili tespit ve listeler hazırlanmış, tutanaklar düzenlenmiş ve ilgili yetkili kurumlara yalnızca bir kez değil, farklı tarihlerde iki-üç kez bildirimlerde bulunulmuştur.”

Metruk bina sorununun Valilik ve Belediye tarafından gerçekleştirilen toplantılarda da defalarca gündeme getirildiğini belirten Çevik, muhtarlığın herhangi bir işlem yapmadığı veya yetkili kurumları bilgilendirmediği yönündeki değerlendirmeleri kabul etmediklerini kaydetti.

“YIKIM YETKİLİ KURUMLARIN SORUMLULUĞUNDA”

Muhtarlığın görev ve yetkilerine de değinen Çevik, mahalledeki sorunları tespit ederek vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara iletmek ve süreci takip etmekle sorumlu olduklarını belirtti.

Metruk yapıların yıkılması, güvenli hale getirilmesi ve gerekli idari işlemlerin uygulanmasının ise ilgili yetkili kurumların görev ve sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

“HAKSIZLIK OLARAK GÖRÜYOR VE KABUL ETMİYORUZ”

Vatandaşların can ve mal güvenliği ile çocukların ve gençlerin güvenliğini ön planda tuttuklarını belirten Çevik, yapılan bildirim ve düzenlenen tutanakların muhtarlık kayıtlarında bulunduğunu söyledi.

Çevik açıklamasında, “Yapılan çalışmalar ve resmi bildirimler ortadayken, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı'nın metruk binalar konusunda hiçbir girişimde bulunmadığı izleniminin oluşturulmasını haksızlık olarak görüyor ve kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Çevik, bundan sonraki süreçte de mahalledeki sorunları ilgili kurumlara iletmeye ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceğini belirtti.