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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde MR cihazının yenilenmesi nedeniyle 16 Ekim–2 Kasım 2026 tarihleri arasında MR hizmeti verilemeyecek.

Hastaneden yapılan duyuruda, hastalara daha kaliteli, hızlı ve ileri teknolojiyle donatılmış sağlık hizmeti sunmak amacıyla mevcut MR cihazının daha gelişmiş teknolojiye sahip yeni bir cihazla değiştirileceği belirtildi.

Cihaz yenileme sürecinde MR hizmetine geçici olarak ara verileceği bildirilirken, hastalara anlayışları için teşekkür edildi. Açıklamada, daha iyi hizmet sunmak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.