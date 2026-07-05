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Serhat KAYA – Bilecik / YENİÇAĞ

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, sürücüsünün son anda araçtan çıkmasıyla faciadan dönüldü. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yenipazar ilçesine bağlı Katran Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.D. yönetimindeki 26 ACN 990 plakalı otomobil, Yenipazar ilçesinden Katran Köyü istikametine seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek son anda otomobilden indi. Kısa süre içerisinde alevler tüm aracı sararken otomobil adeta alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.