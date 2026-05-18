‎Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Mobil Göç Aracı desteğiyle Düzensiz Göçle Mücadele denetimleri gerçekleştirdi.

‎Yapılan çalışmada, terminal, park, bahçe ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda kimlik kontrolleri ve denetimler gerçekleştirildi.

‎İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin korunması ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.