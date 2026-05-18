Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Mobil Göç Aracı desteğiyle Düzensiz Göçle Mücadele denetimleri gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmada, terminal, park, bahçe ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda kimlik kontrolleri ve denetimler gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin korunması ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.