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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te İl Millî Eğitim Komisyonu Toplantısı, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, eğitim faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdem-Değer-Eylem çerçevesinde öğrencilerin millî ve manevi değerlerle donatılmasına katkı sağlayacak il düzeyinde gerçekleştirilebilecek projeler de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, değerleriyle güçlü, erdemli ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.