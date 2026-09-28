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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci, Şube Müdürü Savaş Baş ve Milli Teknoloji Atölyesi Koordinatörü Günay Turan, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, TÜBİTAK desteğiyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilme aşamasında olan Milli Teknoloji Atölyesi ele alındı.

Atölyenin gençlere sağlayacağı imkânların değerlendirildiği görüşmede, planlanan bilim ve teknoloji çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile gerçekleştirilebilecek ortak faaliyetler ve kurumlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir, ziyaretleri dolayısıyla İğdeci, Baş ve Turan’a teşekkür etti.