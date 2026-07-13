Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Cumhuriyet Mahallesinde metruk bir binada çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik Merkez Cumhuriyet Mahallesi Çakallı Sokakta bulunan ve kullanılmayan metruk bir binada yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederken, emniyet güçleri de olay yerinde güvenlik önlemı aldı.
Yangın İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken binada soğutma çalışması da yapıldı.