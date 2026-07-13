Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Cumhuriyet Mahallesinde metruk bir binada çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

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‎Edinilen bilgilere göre, Bilecik Merkez Cumhuriyet Mahallesi Çakallı Sokakta bulunan ve kullanılmayan metruk bir binada yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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‎İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederken, emniyet güçleri de olay yerinde güvenlik önlemı aldı.

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‎Yangın İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken binada soğutma çalışması da yapıldı.