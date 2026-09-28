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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, bir kişinin üzerinde muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre operasyon, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

Polis ekiplerinin 1 şüphelinin üzerinde yaptığı aramada muhtelif miktarda metamfetamin maddesi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu.

Şüpheli, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” ile “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçları kapsamında gözaltına alındı.