Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda metamfetamin, esrar ve bong ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik’te gerçekleştirdikleri operasyonda muhtelif miktarda, metamfetamin, esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat (BONG) ele geçirdi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama ve kullanmak için madde bulundurmak suçlarından 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.