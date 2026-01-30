Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kıbrıs gazisi merhum Mehmet Çelik'in eşi Mahmure Çelik, Jandarma Asayiş Vakfı'na (JAV) anlamlı bir bağış yaptı.

Mahmure Çelik Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, kendisine ait 2+1 daireyi Jandarma Asayiş Vakfına bağışlamak istediğini belirtti. Taşınmaz, işlemlerin tamamlanmasının ardından Vakıf envanterine kaydedildi.

Merhum Kıbrıs Gazisinin eşinin anlamlı bağışı karşısına teşekkür eden İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Çelik, kendisine plaket takdiminde bulundular.

Öte yandan bağışlanan taşınmazdan elde edilecek gelirin Şehit Aileleri ile Vazife Malullerinin ihtiyaçlarına ve vakfın sosyal ve kültürel faaliyetleri için kullanılacağı belirtildi.