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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 “Maarif Modeli Işığında Bilim Şenliği”, üç gün süren etkinliklerin ardından gerçekleştirilen ödül töreni ve kapanış programıyla sona erdi.

Bilimi öğrencilerle buluşturan şenlik boyunca çeşitli atölye çalışmaları, etkinlikler, akademik söyleşiler ve yarışmalar gerçekleştirildi. Programa öğrenciler, öğretmenler ve bilim meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Kapanış programında, etkinlik ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa katkı sağlayan öğretmen ve personele ise İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Şimşek, bilim şenliğinin hazırlanmasında görev alan Strateji Geliştirme Hizmetleri Şubesi AR-GE birimi ile öğretmenlere, akademisyenlere, öğrencilere ve destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Üç gün boyunca devam eden TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, öğrencilerin bilimsel çalışmalara ilgisini artırmayı ve keşfeden, üreten nesillerin yetişmesine katkı sunmayı amaçlayan etkinliklerle tamamlandı.