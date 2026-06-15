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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, LGS kapsamındaki merkezî sınavın güvenli ve sorunsuz bir şekilde tamamlandığı duyuruldu.

Bilecik’te 2176 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezî sınav güvenli ve sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, sınav sürecinin huzur ve güven içerisinde yürütülmesine katkı sağlayan yönetici ve öğretmenlere, yardımcı personellere, Emniyet ve Jandarma teşkilatı ile tüm paydaşlara teşekkür ederken sınav sonuçlarının 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacağını söyledi.

İl Müdürü Şimşek sözlerini, “Sonuç ne olursa olsun, tüm öğrencilerimizi çok seviyoruz.” İfadeleri ile tamamladı.