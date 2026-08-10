Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik'in merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde bulunan bir Mermer Fabrikası'nın arka kısmındaki yüksek gerilim hattına bir leyleğin çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar ormanlık alanda yangına neden oldu.

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‎İhbar üzerine bölgeye belediye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak yangının çevredeki ormanlık alana yayılması önlendi.

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‎Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

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‎Bayırköy Belediye Başkanı aykut Dilsiz, yangının büyümeden söndürülmesinde görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek belde halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.