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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Sabri Bayram ve Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, beraberlerindeki heyetle birlikte İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı’yı ziyaret etti.

Bilecik’te kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ziyaretler devam ediyor.

BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt ve beraberlerindeki heyet, Genel Sekreter Seda Bayrakçı ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette, ortak hizmet projeleri kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arasında geliştirilebilecek iş birliği olanakları ele alındı.

Görüşmede, kurumların ortak çalışmalarının sürdürülmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular üzerinde duruldu.

Ziyaretin ardından Bilecik İl özel İdaresinden yapılan açıklamada, BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür edildi.