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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te düzenlenen Zafer Kupası Voleybol Turnuvası, oynanan son müsabakanın ardından tamamlandı.

Turnuvanın son karşılaşmasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu takımları karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu 3-2 kazanmayı başardı.

Karşılaşmayı Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de takip etti. Turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara ödülleri İl Müdürü Demir tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl müdürü Ramazan Demir turnuvaya katılan kurumlara ve müsabakalarda görev yapan hakemlere katkılarından dolayı teşekkür etti.