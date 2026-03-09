

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Bilecik il genelinde Kumar, Tombala Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis Uygulaması gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulaması kapsamında, İddia Bayileri, İnternet ve PlayStation Kafeler ile Umuma Açık İşyerlerinde denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yasadışı bahis oynatmak, oynanmasına yer veya imkân sağlamak suçtur. Bu suçu işleyen kişiler hakkında hapis ve adli para cezası uygulanmakta olup, yasadışı bahis oynayan kişiler hakkında da idari para cezası uygulanmaktadır.” denildi.