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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtuluş ile İl Genel Meclisi Üyesi Murat Hızlı, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarlar Derneği’nde gerçekleştirilen ziyarette köylerde yapılması planlanan çalışmalar ele alınırken, muhtarların talep ve beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtuluş ve İl Genel Meclisi Üyesi Murat Hızlı, köylerin ihtiyaçları ve öncelikli olarak yapılması gereken çalışmalar konusunda Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret, köylere yönelik yapılacak çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.