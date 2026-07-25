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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkeze bağlı Kapaklı–Abbaslık Köy Yolu’nda yürütülen BSK kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Sözer, kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşmasını sağlamak amacıyla yatırımların aralıksız sürdüğünü belirtti.

2026 yılı yatırım programı kapsamında Kapaklı–Abbaslık Köy Yolu’nda toplam 7,5 kilometrelik BSK kaplama çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmalar kapsamında Kapaklı yönünde 3,5 kilometre, Abbaslık yönünde ise 4 kilometre BSK kaplama yapılacak. Yolun kullanım ömrünü uzatacak proje ile sürüş güvenliği ve konforunun önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Çalışmalara Kapaklı Köyü kesiminden başlanırken, asfalt öncesinde yolun sanat yapıları güçlendirilmiş, hendek ve şev temizlikleri tamamlanarak altyapı hazırlıkları tamamlandı.

Vali Faik Oktay Sözer incelemelerinin ardından “Daha güvenli, daha konforlu ulaşım için çalışıyoruz” ifadelerini kullanarak, “Artan maliyetlere rağmen kırsaldaki ulaşım altyapımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Kapaklı–Abbaslık Köy Yolu’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. 2026 yılı yatırım programımız kapsamında bu güzergahta toplam 7,5 kilometrelik BSK kaplama gerçekleştiriyoruz. Yolumuzun kullanım ömrünü uzatacak bu çalışma ile hem sürüş güvenliğini hem de ulaşım konforunu daha da artıracağız. Asfalt öncesinde yolun altyapısını güçlendirerek sanat yapıları, hendek ve şev temizliklerini de tamamladık. Hedefimiz; vatandaşlarımızın her mevsim güvenle kullanabileceği, uzun yıllar hizmet verecek yolları ilimize kazandırmaktır. Bilecik’imizin her köşesinde aynı anlayışla çalışmaya, hemşehrilerimize güvenli ve kaliteli ulaşım imkânı sunmaya devam edeceğiz.” dedi.