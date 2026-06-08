Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'te bir ızgara salonunun baca kısmında çıkan yangın paniğe neden olurken, olay nedeniyle 4 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
Olay, Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Binanın çatısından yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve elektrik idaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güvenlik önlemleri kapsamında binadaki vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.
Yangının, binanın giriş katında faaliyet gösteren ızgara salonunun baca kısmından çıktığı belirlenirken, itfaiye ekipleri çatı bölümünde çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından çatıda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler normale dönerken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.