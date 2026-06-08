Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



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Bilecik'te bir ızgara salonunun baca kısmında çıkan yangın paniğe neden olurken, olay nedeniyle 4 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Binanın çatısından yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve elektrik idaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güvenlik önlemleri kapsamında binadaki vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

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Yangının, binanın giriş katında faaliyet gösteren ızgara salonunun baca kısmından çıktığı belirlenirken, itfaiye ekipleri çatı bölümünde çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından çatıda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

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Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler normale dönerken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.