Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonet istinat duvarına çarptı. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Bilecik merkeze bağlı Başköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başköy'den Bilecik merkeze doğru seyir halinde olan U.Y. yönetimindeki 16 AG* 77* plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Diğer yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.