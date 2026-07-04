Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre, Söğüt ilçesinden Bilecik ili istikametine seyir halinde olan 03 BB 973 plakalı tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Korubayırı mevkiinde meydana gelen kazada araç sürücüsü T.A. yaralanarak Söğüt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.