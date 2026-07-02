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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'te seyir halindeki tırın kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametinden Bozüyük istikametine seyir halinde bulunan 37 ABK 011 plakalı tırın sürücüsü A.A., Ahmetpınar mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki bankete devrilerek yan yattı. Kazada araç sürücüsü A.A. şans eseri yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye ilgili ekipler sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme ve tahkikat başlatıldı.