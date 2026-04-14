Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki benzin istasyonuna girdi.
Kaza, İnegöl-Bozüyük kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, O.E.K (23) idaresindeki 34 PR* 7** plakalı otomobil, İnegöl-Bozüyük kara yolunda ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.
Otomobil, benzin istasyonunun yazıhanesinin duvarına çarparak durabilirken, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.