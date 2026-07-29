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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik-Bozüyük karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza, Ahmetpınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim D. yönetimindeki 34 K* 72** plakalı otomobil, Bozüyük istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Selim D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araçta yolcu olarak bulunan Cennet D.'nin ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.