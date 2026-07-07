Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak yoldan savrulan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, C.K. yönetimindeki 26 B 31** plakalı motosiklet, Eskişehir'den Söğüt istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağından çıkarak kaza yaptı.
Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü C.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.