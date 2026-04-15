Bilecik’te meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet tarlaya savruldu.

Kaza, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen Köyü’nde meydana geldi. S.P. idaresindeki 34 M** 8** plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında bulunan tarlaya savruldu. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü S.P. yaralandı.

Yaralı motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada muayenesi yapılan şahsın sağ ayak bölgesinde kırık tespit edilmesi üzerine Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.