Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi.
Kaza, Osmaneli'ne bağlı Gaziler Köyü mevkiinde meydana geldi. 11 ADB 174 plakalı motosiklet, İznik'ten Osmaneli istikametine seyir halindeyken Gaziler Köyü mevkiine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Eymen A. yaralandı.
Yaralı sürücüye ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılırken, hayati tehlikesi bulunmayan sürücü Osmaneli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.