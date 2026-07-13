Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

‎

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hâkimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

‎

‎Kaza, Bozüyük ilçesi Eskişehir–Bursa D-200 Karayolu Poyra Geçidi altı mevkisinde meydana geldi.

‎

‎Edinilen bilgilere göre, 05 A** 36* plakalı motosikletiyle seyir halinde bulunan Z.S.D., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

‎

‎Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü, daha sonra Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

‎

‎Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.