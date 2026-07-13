Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hâkimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Bozüyük ilçesi Eskişehir–Bursa D-200 Karayolu Poyra Geçidi altı mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 05 A** 36* plakalı motosikletiyle seyir halinde bulunan Z.S.D., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü, daha sonra Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.