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Kaynak: İHA

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında, konaklama tesisleri ve kiralık araç firmaları başta olmak üzere hassas noktalarda kapsamlı uygulama ve denetimler düzenlendi.

Çalışmalarda, kamu düzeninin korunması, suç ve suçluyla etkin mücadele edilmesi ile olası risklerin önlenmesi hedeflendi. Denetimler kapsamında konaklama tesisleri ve kiralık araç firmalarının ilgili mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediği kontrol edilirken, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalar da aralıksız sürdürüldü.

İl genelindeki hassas noktalarda güvenlik tedbirleri artırılarak vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontroller sıklaştırıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, kamu düzenini muhafaza etmek ve suçun önlenmesine yönelik çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.