Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tütün ve tütün mamulüne el koydu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bozüyük'te gerçekleştirdikleri operasyonda, 168 adet kaçak sigara, 18 adet elektronik sigara, 18 adet elektronik sigara likiti, 7 adet (toplam 175 Gr) pipo tütünü, 18 adet (toplam 9 Kg) nargile tütünü, 20.080 adet doldurulmuş makaron, 3.600 adet boş makaron ve 42 Kg tütün ele geçirdi.

Ekipler operasyon kapsamında, 5607 sayılı Kanuna muhalefet suçundan 1 şüpheli şahsı yakaladı.