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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanlığı tarafından, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şermin Kahraman'a destek ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaket, Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanı Şahin Kurt tarafından Şermin Kahraman'a takdim edilirken, törende Kızılay'ın yürüttüğü yardım faaliyetlerine katkı sağlayan kişi ve kurumların önemine dikkat çekildi.

Plaket takdiminin ardından açıklamada bulunan Şermin Kahraman, bu anlamlı takdirin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "İnsan hayatına umut olan, dayanışmayı ve iyiliği büyüten böylesine köklü bir kurum tarafından hatırlanmak benim için çok değerli. Bu nazik takdir bana güç ve sorumluluk duygusu verdi." ifadelerini kullandı.

Kızılay Bilecik Şube Başkanı Şahin Kurt ve ekibine teşekkür eden Kahraman, Türk Kızılayı'nın gönüllülerine ve çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı şükranlarını iletti.

Plaket töreni, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.