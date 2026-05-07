Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 17. Etap bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Düzenlenen bilgilendirme programına Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, il protokolü ile birlikte katıldı.
Programda; kırsal kalkınma destekleri, tarıma dayalı yatırımlar ve tasarruflu sulama sistemlerine yönelik sağlanan hibe imkânları muhtarlara ve vatandaşlara detaylı şekilde anlatıldı.
Üretimin güçlendirilmesi, kırsalda yatırımın artırılması ve tarımsal verimliliğin yükseltilmesi amacıyla sunulan desteklerin önemine dikkat çekilen programda, başvuru süreci hakkında da bilgilendirme yapıldı.