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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek bir öğrencinin kimliğini unuttuğunun anlaşılması üzerine, Emniyet ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti.

Motorize ekiplerin desteğiyle öğrenci Nüfus Müdürlüğüne ulaştırılarak geçici kimlik belgesi temin edildi ve sınava gireceği okula zamanında yetişmesi sağlandı.

Bilecik Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın hayallerine ulaşma yolunda attıkları her adımda yanlarında olmak, devletimizin en önemli sorumluluklarından biridir.” denildi.