Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri ilçesi, Kick Boks sporcularının katılımıyla gerçekleştirilecek “Kick Boks Tanıtım Gecesi”ne ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kick Boks Federasyonu, Pazaryeri Belediyesi ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenecek organizasyon, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

Pazaryeri Panayır Alanı’nda yapılacak etkinlikte çok sayıda kadın ve erkek kick boks sporcusu yer alacak. Organizasyonla kick boks sporunun tanıtılması ve spora olan ilginin artırılması hedefleniyor.

Etkinliğin sunuculuğunu Filiz Alan üstlenirken, Türkiye Kick Boks Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Fehmi Piliç de organizasyonda yer alacak. Organizasyonun Harun Alan tarafından gerçekleştirileceği duyuruldu.

Pazaryeri’nde sporseverleri bir araya getirecek Kick Boks Tanıtım Gecesi’nin saat 18.00’de başlaması planlanıyor.