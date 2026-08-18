Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te 21 ilden 480 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 2. Bilecik İller Arası Kick Boks Şampiyonası, düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.
Farklı yaş ve kategorilerde sporcuların ringe çıktığı şampiyona boyunca birbirinden çekişmeli müsabakalar gerçekleştirildi. Dereceye giren sporcular, müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törende ödüllerini aldı.
21 ilden gelen 480 sporcuyu Bilecik’te buluşturan organizasyon, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olurken şampiyonanın ardından sporcular, hakemler, antrenörler ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edildi.